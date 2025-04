Felforrtak az indulatok: újra a közgyűlés előtt a tatabányai jégpálya sorsa

Április 17-én ismét feszülten indulhat a tatabányai közgyűlés, hiszen a műjégpálya közössége szerint a PTSE támogatásának kérdése újra napirendre kerül. A témában megjelent legfrissebb Facebook-bejegyzés alapján ismét olyan képviselői indítvány került a testületi ülés programjába, amely a Petőfi Tömegsport Egyesület (PTSE) támogatását érintené – ezúttal úgy, hogy céltartalékba helyeznék azt.

A tatabányai közgyűlés ismét tárgyalhatja a PTSE támogatását

A Tatabányai Műjég és Inline pálya bejegyzésében az írja, hogy ez gyakorlatilag a támogatás felfüggesztését, késleltetését jelenti, ami hosszabb távon akár a forrás teljes elvesztésével is járhat. Mint fogalmaznak:

megint ugyanazt a cipőt tapossuk, csak most másik boksszal van átkenve

A közösség szerint a döntés előkészítése nem volt kellően nyílt és sportszerű. Mint írják : a beadvány két, teljesen más témájú javaslat közé került be egy félmondatban, szinte láthatatlanul.

A bejegyzés emlékeztet arra is, hogy a PTSE korábban már februárban is napirendre került a közgyűlésen. Akkor a Mi Hazánk képviselője, Boda Bánk László kezdeményezte, hogy az élményfürdő vegye át a jégpálya üzemeltetését, ám ezt a javaslatot végül nem támogatta a közgyűlés. Most azonban – a közösség megfogalmazása szerint – ismét hasonló helyzet állt elő, csak más formában.

A PTSE közössége nyílt levélben és jelenléttel is kiállna a támogatásuk mellett a csütörtöki tatabányai közgyűlésen

Nyílt levélben fordultak a tatabányai közgyűléshez

A posztban a PTSE közössége nyílt levélben fordul a városvezetéshez, a képviselőkhöz és a helyi frakciókhoz, azt kérve: hozzanak tisztességes, átlátható döntést, amely nem veszélyezteti a gyermekek sportolási lehetőségeit. A poszt egyúttal mozgósításra is buzdítja a támogatói kört: arra kérik a szülőket, sportolókat és érdeklődőket, hogy jelenjenek meg csütörtök reggel 9 órakor a Városházán.

A PTSE nem csak ebben a mostani képviselői indítványban érintett – a 2025-ös költségvetési rendelettervezetben is szerepel egy javaslat, amely hatással lehet az egyesület jövőjére. Az előterjesztő, Szücsné Posztovics Ilona polgármester indítványa szerint a Petőfi Tömegsport Egyesület TAO Látványcsapatsport támogatásból történő jégpálya-fejlesztéséhez az önerő biztosítását 2026-ra halasztanák.