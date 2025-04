Jön a Tankcsapda, ingyenes buszokat indítanak

Pénteken szombaton és vasárnap 10-13 óra között díjtalanul látogatható gyermekprogramok is várják a családokat, sok más mellett lesz mesejáték, bábelőadás, bohócműsor és még bűvész is ellátogat körükbe. Vasárnap 10 órától rendezik a Határtalanul Nemzetközi Bábtalálkozót, ahol komáromi, tokodi és almásfüzitői csoport mellett gútai és dunaszerdahelyi gyerekek mutatkoznak be.