Szoboszlai Dominik sír és nevet is a Liverpool döntése után

A Liverpool komoly lépést tett a napokban: Mohamed Szalah szerződését további két évvel meghosszabbította. Ez a döntés a Premier League egyik legjobb játékosát tartja a csapatnál, de közben Szoboszlai Dominik is a figyelem középpontjába került. A magyar középpályás tavaly érkezett a Liverpoolhoz, és azóta próbál alkalmazkodni Szalah játékstílusához, ami nem volt mindig zökkenőmentes – főként az első szezonkezdet során.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah barátsága egyértelmű, de a pályán nem mindig egyszerű a helyzet

Fotó: Nikki Dyer - LFC / Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah: barátság és összhang, de maradtak kérdések

Ahogy a Bors is beszámolt róla, a Liverpool nagy bejelentése után Szoboszlai Dominik egyszerre örülhet is és izgulhat is a jövő miatt. A középpályás és Szalah között a kezdetekkor voltak nehézségek, hiszen a magyar válogatott játékos – főleg a 2023/24-es szezon első meccsein – alig kapott labdát az egyiptomi szélsőtől. Ez nem csak Szoboszlait, hanem a Liverpool magyar szurkolóit is bosszantotta.

Azóta sokat változott a helyzet: az összhang egyre jobb, aminek ékes bizonyítéka, hogy Szoboszlai Dominik két idei góljában is komoly szerepet játszott Szalah, és hat asszisztjából ötöt épp neki adott. Emellett Trent Alexander-Arnoldnak is kiosztott egy gólpasszt az FA-kupában.

Fontos változás történt Szoboszlai játékában is: Arne Slot érkezésével a támadóharmadban egyre gyakrabban játszhat irányító középpályásként, ami több lehetőséget ad neki, hogy támadásokat vezessen, sőt, ezzel a magyar válogatottban megszokott pozíciójához is közelebb került. A pályán kívül is látható a jó kapcsolat: Szoboszlai és Szalah közösen szerepelnek a Liverpool közösségi platformjain, gyakorta együtt kávéznak az edzőközpontban, ami azt üzeni, hogy összhangjuk mára a klub életének része lett.

Csakhogy hiába a barátság és pályán egyre javuló összjáték, Szoboszlai Dominiknak továbbra is vannak aggályai. A szurkolók és elemzők rendszeresen bírálják, hogy nem vállal elég kockázatos megoldást: ritkán próbálkozik kapuralövéssel, kevesebb kulcspasszt ad, mint amennyit várnának tőle, és nem elég aktív a támadóharmadban.