Szoboszlai Dominik csapata összeesküvés miatt lesz bajnok? Megszólalt a rivális

Nem volt meg az a következetesség, ami ahhoz kellett volna, hogy uralni tudjuk a mérkőzést. Úgy tűnt, nálunk van a labda, birtokoltuk, kétszer is vezettünk, de nem irányítottuk úgy, ahogyan általában szoktuk. Néhány területen messze elmaradtunk a megszokott szinttől. Ha nem is játszol a legjobban, de kétszer is vezetsz, akkor le kell tudnod zárni a meccset, nekünk ez nem sikerült