Nem hiszed el! Még az új pápajelölt is rajong Szoboszlaiért

Szokatlan kapcsolat alakult ki a Liverpool híres futballklubja és a katolikus egyház jövője között. Vincent Nichols, aki rendszeresen megjelent a Liverpool mérkőzésein, most akár Ferenc pápa utódja is lehet. A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik számára így az Anfielden adódhat esély, hogy találkozzon a leendő pápával.

Szoboszlai Dominik és Vincent Nichols között különleges kapcsolat lehet

Fotó: Bal: Liverpool FC / Jobb: Alishia Abodunde / Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik és Vincent Nichols bíboros – meglepő kapcsolódási pontok

A Bors beszámolója szerint Vincent Nichols bíboros neve most egyre többször merül fel, mint Ferenc pápa utódja. Az elhunyt Ferenc pápa után ugyanis a Liverpoolban született Nichols is esélyes a katolikus egyház vezetésére. A brit Daily Star is kiemelte, hogy Nichols nagy Liverpool-szurkoló, sőt karrierjének egyik meghatározó pontja is az Anfieldhez köthető.

A bíboros 2007-ben a The Timesnak adott interjújában még humorosan el is mondta, hogy a Liverpool-stadionban Istenhez fohászkodott, hogy miért nem lehet egyszerű szurkoló a tömegben, ezzel utalva a klub legendás himnuszára, a “You’ll Never Walk Alone”-ra.

Vincent Nichols több mint 55 éve szolgál a katolikus egyházban; pappá szülővárosában szentelték, majd 2000-től Birmingham érseke lett. 2009-ben már Westminster érsekeként vezette az angliai és walesi katolikus egyházat, majd 2014-ben bíborossá is avatták. Ha valóban őt választanák meg a következő egyházfőnek, akkor Szoboszlai Dominik akár egy Liverpool-meccsen, az Anfielden is találkozhatna vele.

Ez a különleges egybeesés hozhatja össze a Liverpool egyik legnagyobb sporttehetségét azzal a bíborossal, aki a világ egyik legnagyobb vallási közösségének vezetője lehet. A találkozásnak extra jelentőséget adna, hogy mindkettőjük életében fontos szerepet játszott ugyanaz a stadion és a közös szenvedély, a Liverpool.