Kerkez rejtélyes üzenete felkavarta a Liverpool-szurkolókat

A Bournemouthban játszó Kerkez titokzatos dolgot írt Szoboszlai Dominik Instagram-bejegyzése alá. A Liverpool sztárja az esetleges bajnoki címről posztolt, amelyet vasárnap már bebiztosíthatnak a Tottenham ellen. A Vörösök szurkolói lázasan találgatnak, vajon a magyar válogatott balhátvéd üzenete mire vonatkozhat.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos barátsága tovább fokozódhat, ha igazak a pletykák

Fotó: Simon Stacpoole/Offside / Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik új csapattársat kaphat a nyáron

A Magyar Nemzet cikke szerint a Premier League éllovasa, a Liverpool vasárnap 1-0-ra győzött a Leicester vendégeként, de matematikailag még nem lett bajnok, mert az Arsenal is nyert 4-0-ra az Ipswich otthonában. A helyzet most úgy fest, hogy ha szerda este a Crystal Palace legyőzi az Arsenalt, akkor a Vörösök már bajnokok, bár erre kevés az esély. Valószínűbb, hogy vasárnap a Tottenham elleni hazai mérkőzésen koronázzák meg Szoboszlait és csapattársait, erre célzott a magyar középpályás is “Az utolsó lépést még meg kell tennünk, Vörösök, vasárnap találkozunk!” szövegű bejegyzésében.

Kerkez kommentje Szoboszlai posztja alatt

Forrás: Magyar Nemzet

Kerkez Milos homokórás és piros szíves hangulatjelei kétféleképpen értelmezhetők. Egyrészt utalhat arra, hogy már nem kell sokat várni, és a Liverpool ünnepelheti a bajnoki címét. Másrészt azonban – és ez az, ami igazán felkavarta a Liverpool-drukkereket – jelezheti azt is, hogy közeleg az az idő, amikor ő és Szoboszlai csapattársak lesznek. A hírek szerint ugyanis a Bournemouth kiváló formában lévő balhátvédje a Liverpoolhoz tarthat, a két klub és a játékos ügynöksége között már régóta zajlanak a tárgyalások.

Érdekesség, hogy a Manchester City is fel kívánja venni a versenyt Kerkez megszerzéséért, így még nem dőlt el, hogy a két magyar válogatott játékos valóban egy csapatban folytatja-e. A szurkolók mindenesetre már most izgatottan várják, hogy kiderüljön, mit is jelent valójában Kerkez rejtélyes üzenete.