Szijjártó Péter Komárom díszpolgári címét vehette át

A két város ünnepi testületi ülése 14 órakor kezdődött. Szijjártó Péter is a Csillagerőd vendégei között volt. Néhány perce kiderült, hogy a külgazdasági és külügyminiszter is a város díszpolgárai közé tartozik szombattól.

Szijjártó Péter Komáromban született. Méltatása során elhangzott, miniszteri kinevezése óta is számos alkalommal vett részt hivatalos programokon Komáromban, többek között ott volt 2020-ban a Monostori híd avatásán is, és a város életét meghatározó eseményeken. Kiemelkedően fontos szerepet játszott Komárom gazdasági életének fellendülésében, a külföldi befektetők idevonzásában és a gazdasági szereplők itt tartásában, az ipari park fejlődésében, segítségének és támogatásának is köszönhető, hogy Komárom napjainkra Európa egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosává vált.

Komárom Város hírnevének öregbítéséért, anyagi és szellemi értékeinek gyarapításáért, rangjának emeléséért, valamint a magyar nemzet érdekében kifejtett, erkölcsileg példamutató életpályájáért és helytállásáért Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom Díszpolgára kitüntető címet adományozta részére

