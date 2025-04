Farkasszemet nézett két díszpolgár, Szijjártó Péter és Priskin Tamás +fotók, videó

Szijjártó Péter aztán még lelkesebbé vált, amikor azt is megtudta, hogy az ünnepi testületi ülést követő focimérkőzésen a hatvanháromszoros válogatott Priskin Tamás és Bozsik Péter is pályára lép, sőt ott lesz a komáromiak csapatában az a Vincze István is, aki negyvennégyszer ölthette magára a magyar válogatott mezét. Túl ezen, Pilu szerepelt Szijjártó kedvenc csapatában, a Honvéd színeiben is, és jelenleg a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárom sportigazgatója.

A házigazda komáromiak csapatában ott láttuk dr. Kancz Csaba főispánt és Khéner Lászlót, az MLSZ vármegyei igazgatóját is. A Szijjártó Péter vezette Külügyminisztérium-Honvéd Old Boys igyekezett erős együttessel felállni, soraikban volt Szamosi Tamás korábbi válogatott labdarúgó, illetve Bánki Erik és Budai Gyula országgyűlési képviselő is.

A bíró személye sem volt ismeretlen, az az Erős Gábor fújta a sípot, aki 13 éven keresztül FIFA-asszisztensként tevékenykedett és a 2008-as pekingi olimpia, illetve a 2011-es Bajnokok Ligája fináléjában Kassai Viktor játékvezető munkáját segítette.