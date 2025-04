Együttműködnének a határ menti mentésben

"Mind Magyarország, mind Szlovákia számos pontján előállt az a helyzet, hogy a legközelebbi mentőállomás vagy a legközelebbi jól felszerelt modern kórház a határ túloldalán sokkal közelebb van, mint a saját ország területén" – jegyezte meg. Az origo.hu az MTI tudósítására hivatkozva azt írta, hogy Szijjártó Péter erre példaként hozta fel, hogy ha valakit hétvégén ügyeletre kell vinni Komáromban, akkor Tatabánya, Győr jöhet szóba leginkább, miközben a Duna túloldalán található Dél-Szlovákia egyik legmodernebb kórháza, és ugyanez a helyzet a közös határ több pontján egyik vagy másik irányban.

Szijjártó Péter: Egyértelmű szándékunk, hogy új megállapodást kössünk a határ menti mentési és egészségügyi ellátás terén történő együttműködésről

Fotó: Országos Mentőszolgálat / Forrás: Országos Mentőszolgálat

Szijjártó Péter: Egyértelmű a szándékunk

"Ezért egyértelmű szándékunk, hogy új megállapodást kössünk a határ menti mentési és egészségügyi ellátás terén történő együttműködésről annak érdekében, hogy a határ mentén élők, ha egészségügyi ellátásra szorulnak, akkor azt minél előbb a lehető legmagasabb színvonalon megkapják" – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

A Magyar Közlönyben kedden már meg is jelent az a határozat, amelyben a határon átnyúló sürgősségi egészségügyi együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazást az érintett minisztereknek.

A téma már 2021-ben a magyar-szlovák Mentős műhely rendezvényén is szóba került. A pozsonyi Új Szó akkori beszámolójában azt írta: megtörtént eset, hogy Rajkán infarktust kapott egy szlovák kamionos, de mivel még a magyar oldalon tartózkodott, nem tudták a pár percre lévő pozsonyi kórházba szállítani, hanem egészen Győrig kellett visszahozni. A szakemberek akkor úgy fogalmaztak, hogy a határon átnyúló egészségügyi együttműködés nem választás kérdése, hanem szükségszerű dolog. Hozzátették: ha a szomszéd országból hamarabb ér a mentő, akkor a betegek érdekében át kell lépni a határokat. Európában vannak erre jó példák: Hollandiában Maastricht és a város nagy egyetemi kórháza közel van az országhatárhoz – a belga oldalon élőkhöz a mentő is hamarabb ér Hollandiából, mint a saját országukból. Ezért megteremtették az együttműködést – a sérültek, betegek az otthoni egészségbiztosításukra a szomszéd országban is ellátást kaphatnak.