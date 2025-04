Szennyezés 1 órája

Sokkoló! A szálló por lehet a fő bűnös a gyerekvállalás kudarcai mögött?

A por újabb baljós árnyékot vet a jövőnkre, és most már a babák is veszélyben lehetnek – mondják szakértők. Nem is hinnéd, milyen drasztikusan befolyásolhatja a szálló por a születésszám alakulását!

Kiderült, hogy Európa születésszámai egyre inkább mélyrepülésnek indultak, és ebben a jelenségben a szálló por is főszerepet játszhat – derül ki a Köpönyeg cikkéből. Egy friss, nagy volumenű HUN-REN kutatás most kimondta: a családalapítás sikertelensége mögött nem csak a rossz életmód vagy tápanyaghiány áll, hanem komoly környezetszennyezés is. A kutatás szerint a termékenység visszaesésének egyik legnagyobb bűnbakja a levegő minősége. A szálló por egyre nagyobb veszélyt jelent a termékenységre és ezáltal a családalapításra is

Fotó: c1a1p1c1o1m1 / Forrás: Getty Images Szálló por: a termékenység és születésszám rettegett ellensége A HUN-REN központ vizsgálata 36 ország születésszám adatait nézte át hat éven keresztül, összesen 657 európai régióban. Az eredmény letaglózó: úgy tűnik, a szálló por koncentrációja az egyik legnagyobb veszély a születésszámra nézve. A PM2.5 és PM10 részecskék – vagyis a 2.5 mikrométernél, illetve 10 mikrométernél is kisebb szemcsék – különösen károsnak bizonyultak. Ezek a mikroszkopikus porszemek képesek mélyen bejutni a tüdőbe, ahol olyan rombolást okoznak, amiről eddig keveset beszéltek: szó szerint befolyásolják a szervezet termékenységét. A számok magukért beszélnek: ha egy évben megugrik a szálló por mennyisége, abban az évben akár 14,1%-kal is csökkenhet a születésszám, a következő évben pedig még drasztikusabb, 17,2%-os visszaesés is jöhet – derül ki a cikkből. Döbbenetes, hogy bár a kutatók sok káros környezeti tényezőt vizsgáltak, a szálló por volt az, amely toronymagasan a legnagyobb pusztítást végezte ebben a tekintetben. De mitől is kerül ennyi szálló por a levegőbe? A tanulmány tisztán rámutat: a fő források a szén- és fatüzelésű fűtőberendezések, valamint a dízel és benzin üzemű autók hatalmas tömege. A fűtés korszerűsítése és a járműflotta fiatalítása tehát messze nem csak energetikai vagy gazdasági kérdés – ez valójában egész Európa jövőjéről, a családalapítás lehetőségéről és a gyerekek megszületéséről szól. Bár egyetlen intézkedés sem oldhatja meg azonnal a drámai helyzetet, ezek a lépések jelentősen javíthatnak a születésszámokon és a termékenységi mutatókon.

