Mozdulj, gyerekvilág! – A húsvéti nyuszi is biztatta a kisdiákokat +fotók

Dr. Ágh Eleonóra, a Kultsár István Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa elmondta, két évvel ezelőtt Mallorcán jártak szakmai gyakorlaton az Erasmus-program keretében. A sportnap gondolata ott vetődött fel bennük. Az ottani tanintézet hasonló fesztivált szervezett 400 gyermeknek, akkor döntöttek úgy a sportágazatos diákok, hogy ők is szeretnének ilyet.

A sportnap nagy sikert aratott Komáromban. A kisdiákokat a húsvéti nyuszi is biztatta

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

A projekt a technikumi oktatás részéve is vált. Tavaly a kultsáros diákok három hónapon keresztül dolgoztak azon, hogy Komáromban is létrejöjjön ez a sportnap. Akkor 150 helyi, 3. és 4. osztályos diákok vehetett részt az izgalmas feladatokon. Céljuk az volt és az maradt, hogy minél többen megszeressék a mozgást, a sportot. A Kultsár diákjai ezúttal is mindent precízen megszerveztek, az általános iskolások nagyon jól érezték magukat.

A sportnapon az idén a Koppánymonostori-, a Petőfi-, a Feszty- és az ácsi Gárdonyi-iskola diákjai vettek részt, ezúttal mintegy 130 tanulót mozgattak meg.