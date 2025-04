Spanyolország áramszünet alatt: MIÉRT maradtak milliók áram, internet, telefon és víz nélkül?

Ha felkapcsoljuk a villanyt, világos lesz. Ha megnyomjuk a gombot, kinyílik a kertkapu. Ha fel akarjuk hívni a szeretteinket, csak tárcsázzuk a számukat. Ha vonatra szállunk, az nem áll le két állomás között. Működik az internet, a boltokban a kártyás fizetés (készpénzt sokszor nem is tartunk magunknál), a hűtő hidegen tartja az ételt, a kávégép pedig lefőzi a feketét. Így természetes. De nem ez történt április 28-án, hétfőn, amikor egész Spanyolország áramszünet alá került.

Spanyolország áramszünete az eddigi legnagyobb áramkimaradás volt az országban

Forrás: Shutterstock

Példátlan méreteket öltött és az ivóvíz ellátást is érintette a hétfői áramszünet Spanyolországban. A szakemberek nagy erőkkel dolgoztak a helyreállításon, de az emberek órákra maradtak áram nélkül. Az áramkimaradással együtt akadozott az internet szolgáltatás, sok helyen nem is tudnak telefonálni, illetve az ivóvíz ellátásban is volt fennakadás. A boltok nagy része bezárt, nem működnek a bankkártya terminálok, a liftek, a közlekedési jelzőlámpák. Az egész országban megállt a vonatközlekedés, nem járt a madridi metró sem.

Spanyolország áramszünet alatt

Mint arról a Bors is beszámolt az áramszünet emberek millióit érintette: a madridi metrót ki kellett üríteni, több repülőtér is áram nélkül maradt, a több tízezres városokban pedig hatalmas forgalmi dugók alakultak ki a közlekedési lámpák nélkül. Több millió család maradt áram nélkül, akiket a káosz mellett az áramkimaradás a külvilágtól is elvágott, ugyanis a legtöbb helyen elment az internet és akadozott a telefonszolgáltatás is.

A megszokott, hétköznapi élet megbénult, és nem lehetett biztosan tudni, mikor áll helyre a rend. Kint élő magyarokat kérdeztünk, ők meséltek arról, mi minden nem működött a spanyol áramszünet legnehezebb óráiban.

Több településen az önkormányzat a Facebookon hívja fel a lakók figyelmét, hogy maradjanak nyugodtak, a 112-t pedig kizárólag sürgős esetek bejelentésére használják, információszerzésre ne. Kérték még, hogy mindenki kerülje a liftek, felvonók használatát, és áramtalanítsa az otthoni elektromos berendezéseket, valamint csak akkor induljon útnak, ha feltétlenül szükséges. Felhívják a figyelmet az ésszerű és felelősségteljes vízhasználatra, valamint arra, hogy mindenki figyelje a friss híreket, de kizárólag hiteles forrásokból tájékozódjon.