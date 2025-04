Megtudtuk, hogy mi a legfinomabb füstölt kötözött sonka főzésének a titka

Nincs húsvét sonka nélkül. Bár sokat változtak a hagyományok és a vásárlói szokások az elmúlt évtizedekben, a füstölt sonka nem hiányozhat az ünnepi asztalokról. Sonkamustrán jártunk.

Kiderült, mi a tökéletes sonka titka

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Jóval húsvét előtt látogattunk el egy hentesüzletbe. Bánhidán, a Benyó Hentesbolt a közelmúltban újult meg. Bár változott a külső, és a belső elrendezés modern, Pásku Tibor, a hentesbolt alapítója továbbra is a hagyományos ízeket részesíti előnyben.

– Igazi hagyományos sonkákat árulunk – mondja. – Sózással készülnek. Mérettől függően 3-6 hétig állnak benne, közben forgatjuk, majd leáztatjuk és megy is a füstre.

A tökéletes sonka titka

A boltban függő sonkák ínycsiklandozó illata alapján az íze is remek lehet. Pásku Tibor sorolja az ilyenkor leginkább keresett termékeket: kötözött sonka a sztár, de sokan visznek szeletelt sonkát – akár vákuum csomagolásban. De keresik a füstölt csülköt, tarját, szalonnát, angol szalonnát is. A kolbász is kelendő, különösen a lángolt, amely a közelmúltban került a pultokba a szalámik, felvágottak mellé. S ha sok a sósból, édes sütemények is kaphatóak – akár húsvétra is.

A vásárlói nagy roham azonban az elmúlt években elmaradt – mondja a bolt tulajdonosa. Okként pedig a megváltozott családi szokásokat említi. Mióta ugyanis a Nagypéntek munkaszüneti nap lett, sokan elutaznak, és a hosszú hétvégét szállodákban töltik, ahol bevásárlásmentesen, készen kerül a sonka az asztalokra.

– Ma már az a hagyomány sincs meg, ami régen volt: mi még listát készítettünk gyerekként, hová megyünk locsolni, és számoltuk a piros tojásokat. Ez ma már a múlté. Ha valaki szereti a hagyományokat, sokszor egy skanzenbe utazik, ahol visszacsöppenhet az időben évtizedekkel korábbra, s láthat egy igazi húsvéti locsolkodást.

Bár sok minden változott, a sonka azért maradt. Keresik, még ha sokan csak kóstolónak viszik, akkor is.

A sonka alapanyaga is változott: régen a második évben fogták be hízóra a malacot. Olyan hús, mint akkor, amikor 200 kilós volt az állat, ma már nem nagyon van, mert vágáskor nem érik el ezt a súlyt.