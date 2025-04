6017 sofőrnek volt rossz napja ugyanazon a napon

A kisebb településeken is jelen voltak a „speedmaratonisták”: Oroszlányban a bokodi úton álltak a rend őrei, ahol rendszeresek a száguldozók. De ott voltak a táti elkerülő azon szakaszán, ahol halálos baleset is volt már. Bajna belterületén is ellenőriztek: itt a nagy kamionforgalom miatt is indokolt volt.

Mint e rendőrség hozzátette: a gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. A rendőrség azt kéri a járművezetőktől, hogy az év valamennyi napján tartsák be a szabályokat.