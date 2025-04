Ryan Goslinggel jön az új SW-film, a Star Wars: Starfighter

Volt már Barbie rózsaszín világában Ken baba, most pedig a Csillagok háborújában tűnik fel. Ryan Gosling főszereplésével jön ugyanis az új Star Wars-film.

Shawn Levy rendező Tokióban, a Star Wars Celebration éves rendezvényén beszélt arról, az új Star Wars-filmmel kapcsolatban keringő pletykák némelyike bizony igaz. A Deadline.com írt is róla, kitérve arra is, hogy a film nem előzmény, de nem is folytatás, hanem egy új történet.

Ryan Gosling Star Wars karakter lesz

Forrás: Variety/ Facebook

Ryan Goslink lájkolja

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Ryan Gosling az eseményen így dicsérete a filmet:

Nagyszerű történet eredeti karakterekkel.

A portál szerint az is kiderült, hogy a film öt évvel a Skywalker-saga utolsó része után játszódik, és új karaktereket láthatunk benne. A szereplőválogatásról egyelőre nem sokat lehet többet, annyi azonban kiszivárgott, hogy egy Oscar-díjas színésznő elutasította a felkérést a film egyik szerepére.

Bár a Star Wars Starfighterre 2027-ig várnunk kell, jó hír a Star Wars-rajongóknak, hogy a következő Star Wars-film, a The Mandalorian & Grogu már 2026 májusában mozikba kerül.