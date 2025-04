Mindenki talált érdekességet a Rokka Fesztiválon +fotók, videó

A Komáromi Napok szombattól beindult, jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb programokat tartanak május 4-ig szerte a városban, illetve a szomszédos Észak-Komáromban. A Rokka Fesztivál az újdonságok sorát gyarapítja, és meggyőződhettünk róla, hogy a szervező Komáromi Kulturális Kft. nem lőtt mellé vele.

A Rokka Fesztivál programjai közül nem hiányozhatott a rokkabemutató sem

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

– Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos, hogy megálljunk egy pillanatra és felidézzük azokat a szálakat, amelyek nem szakadtak el. A rokkák ma újra pörögnek, a kezek újra szőnek, fonják a múltat a jövőbe. Legyünk büszkék erre és vigyük tovább! – kérte Józsy Judit szervező a rendezvény megnyitóján.

– Ma olyan hagyományt ünneplünk, amely nemcsak múltunkat idézi, hanem jövőnket is alakítja. A textiles mesterségek – a fonás, a szövés, a nemezelés – ősi tudást hordoznak, amely generációkon átívelve adott tartást, szépséget és közösséget az életünknek. A rokkán pörgő fonal nemcsak anyagot, hanem történetet is sodor – és ma, itt, mindannyian részesei lehetünk ennek az eleven történetnek – mondta köszöntőjében.

Sikert aratott a Rokka Fesztivál

– Külön öröm, hogy ilyen gazdag szakmai programokkal vághatunk bele a napba: hallhatjuk Szőlősi Annát a festőnövények csodálatos világáról, Kiszely Orsolyát a fonás történetéről és a rokkatípusok sokféleségéről, valamint Venczelnė Danyi Juditot, aki a nemezelés ma is élő hagyományát mutatja be nekünk. A bemutatókon keresztül bepillanthatunk a szekeresgazdák életébe, megismerhetjük a Guzsalyas Egyesület Hungarikum-kincseit, és gyönyörködhetünk Méhes Katalin viseletbemutatójában is – tette hozzá Józsy Judit.