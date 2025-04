Világhírű olasz zenekar jön a határ túloldalára. Ti is táncoltatok a dalaikra a diszkóban?

A Kemma.hu a napokban adott egy összeállítást arról, hogy vármegyénkben, illetve környékén milyen koncertekre, fesztiválokra számíthatunk, mikor, hol találkozhat a közönség kedvenceivel. A Ricchi e Poveri koncertjére olvasónk hívta fel a figyelmet, a világhírű olasz zenekar augusztusban a 40. Gútai Búcsú és Vásár vendége lesz. Mint mondta, ezt is már most érdemes tudni, beírni a naptárba, ugyanis Komáromtól alig több mint 20 kilométert kell utaznia annak, aki egy kicsit nosztalgiázni szeretne.

A Ricchi e Poveri a hírek szerint augusztusban a magyar-szlovák határtól nem messze, Gútán lép fel

Fotó: Ricchi e Poveri / Forrás: Ricchi e Poveri

A Ricchi e Poveri honlapját is felkerestük, hátha már most több részletet megtudhatunk az augusztusi koncertről. A zenekar oldalán egyelőre időpontot nem találtunk a gútai fellépéssel kapcsolatban, viszont a turnéállomások között szerepel már náluk Budapest (május 17.) és a szlovákiai Besztercebánya (június 25.) is. Gúta weboldalára is ellátogattunk, ott az éves események között azt olvashattunk, hogy a búcsút és a vásárt augusztus 15-17. között rendezik. Azt írják, hogy 15-én az Edda lép fel, másnap, szombaton a Ricchi e Poveri lép fel, vasárnap pedig az István, a király rockoperát tekinthetik és hallgathatják meg az érdeklődők.

A Ricchi e Poveri egyik nagy slágere a Mamma Maria

A Ricchi e Poveri 1967-ben alakult, az akkori tagok Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti és Angelo Sotgiu voltak. A csapatot Marina Occhiena is tette világhírűvé, amikor a Che sarà című dalt énekelte 1971-ben. Legismertebb dalaik: Mamma Maria, Ciao Italy, és a Sarà perché ti amo. Világszerte több mint 20 millió lemezt adtak el. Marina Occhiena 1981-ben elhagyta az együttest. 2016-ban fia, Alex halála után 3 évvel Franco Gatti is kilépett a formációból. 2020-ban még visszatért, ám 2022. október 18-án 80 évesen elhunyt. A csapat többször járt Magyarországon is.