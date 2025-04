Retró fotók: ilyen volt a '90-es évek Tatabányán a jégpályától a Rezgéspontig

A lélek emelkedését a kultúrális események is szolgálták. Dallos István az egykori Szentivánéji karneválokról is hozott képeket, majd a Mésztelep végére ugrottunk, ahol a vasút mellett játszó kisgyerekek miatt egy tragikus baleset is történt.

A jégpályáról is láthatunk képeket, küzdősportokról, nyári táborokról. Majd egy belügyminiszteri látogatásra csöppenhetünk, később pedig Nausch Géza köztéri alkotásáról hallhatunk néhány gondolatot.

Láthatunk egy képet a Rezgéspontról, és annak vezetőjéről, a KPVDSZ szalontáncosairól, alsógallai pünkösdölésről, majd a májusi önkormányzati választásról is. A képek sorát az egykori Közművelődés Háza vezetője, Salamon Hugó egy rendezvényértékelője zárta, ahol megköszönte az Újvárosi strand büfében rendezett programon a segítők, önkéntesek munkáját.