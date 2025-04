Így élték meg a brutális tatabányai razziát a helyiek

Mint arról korábban beszámoltunk, hatalmas rendőrségi razzia zajlott Tatabányán április 22-én. A Hatos telepet rendőrök és a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai lepték el. A razzia célja egy hatalmas droglabor felszámolása volt. Két nagy kaukázusi juhászkutya is védte a területet, de a kutyák többször is támadtak, így a hatóságok kénytelenek voltak kilőni őket, annak ellenére, hogy mindent megtettek a megmentésük érdekében. A borsonline.hu-nak most egy helyi lakos számolt be az eseményekről.

Egy rendőrségi razzia miatt kedden este órákra lezárták a Kassai utca környékét, a helyiek szerint lövéseket is hallottak. Az állatvédő most elmesélte, hogy próbálta megmenteni a telephelyen lévő két kutyát

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Így élték meg a helyiek a razzia eseményeit

A helyiek azonnal kivonultak, hogy végignézhessék az akciót. A borsonline.hu-nak elmondták, hogy a TEK pillanatok alatt lerohanták a helyszínt. Két oldalról hatoltak be az egyik nagy raktárépületbe. A helyiek szerint több lövés is eldördült a razzia során. Bár sajnálják a kutyákat, biztosak benne, hogy a rendőrök nem tehettek mást. A borsonline.hu megkereste az ORFK-t is, amiről oldalukon olvashatnak.