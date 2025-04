Tragédia a razzián: hiába a segítség, két kutyát is ki kellett lőni Tatabányán

A két kutya támadása során több komoly sérülést is szerzett az állatvédő. Végül sikerült elmenekülnie az agresszív állatok elől

Fotó: Tappancs Állatotton Alapítvány



A helyzet tragikus véget ért: a hatóságok kénytelenek voltak kilőni a két kutyát, hogy megvédjék a rendőrök és mások testi épségét. Sokan kérdezték, miért nem használtak altató lövedéket az akció során.

Ami a fizikai sérüléseknél is rosszabb

– Többen is jelezték, hogy nem értik, miért nem lettek például altató lövedékkel kilőve, miért nem mentek be többen. Az ilyen esetek nagyon ritkák. Annyira elenyésző, hogy erre nem is készítik fel sem a rendőröket, sem a hatóság többi tagját. Nincs hozzá nekik megfelelő eszközük, ami nem az ő hibájuk. Ők is mindent megtettek, amit tudtak. Ezért nagyon hálás vagyok nekik – magyarázta a szakértő, aki szerint ha a két kaukázusi kutyát sikerült volna elzárni, sem lehetett volna a helyszínen hagyni: a rendőrségi vizsgálatok több napig tartottak volna, és az állatok veszélyt jelentettek volna mindenkire. A történet szomorú tanulsága, hogy még ha mindenki a legjobb szándékkal is cselekszik, néha a tragédiák elkerülhetetlenek. Az eset után Laci nem csak fizikai sérüléseit viseli.

– Nekem a lelki fájdalmam nagyobb a testinél az eset után. Viszont helyén kell kezelni az ilyen eseteket, és menni kell tovább – mondta az állatvédő, aki az egész életét a bajba jutott négylábúak megmentésének szentelte. A tatabányai Hatos telep tragikus estéje emlékeztet minket: az állatok, akármilyen veszélyes helyzetbe sodorva is, nem tehetnek róla, hogy rossz kezekbe kerülnek és sokszor az emberek hibáit az ártatlanok fizetik meg.