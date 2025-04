Kihagyhatatlan programajánló a leghosszabb tavaszi szünetre

Ha te is úgy érzed, hogy eljött az idő egy kis feltöltődésre és szórakozásra – pláne most, hogy idén ilyen hosszú lesz a tavaszi szünet, akkor a legjobb helyen jársz. Ráadásul rengeteg esemény kifejezetten a családokat szólítja meg – így garantált a közös élmény, a nevetés, a játék, és remélhetőleg a sok-sok napsütés is. Legújabb programajánlónkban ehhez kínálunk színes és változatos lehetőségeket számotokra.

Az alábbi programajánlóban minden korosztály találhat kedvére való programot

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Változatos családi programajánló a tavaszi szünetre

1. Rejtett fények tavaszi kalandkertje – Csodák Palotája, Budapest

A Csodák Palotája április 27-ig között izgalmas kalandra hívja a gyerekeket „Rejtett fények tavaszi kalandkertje” címmel. A fények és optikai trükkök világát felfedező játékos állomások mellett rengeteg interaktív eszköz várja a családokat a life.hu cikke szerint.

2. Tarzan Park – Szabadtéri fejlesztő játszópark, Budapest

A 2 hektáros Tarzan Park az egyik legnépszerűbb szabadtéri játszótér Budapesten, 14 különálló játékszigetével. A 3–14 éves gyerekek számára biztonságos, mozgásra ösztönző kalandpark, ahol a játék öröme fejlesztéssel párosul.

3. Debreceni Kölyök Fesztivál – április 26–27.

Debrecen szívében, az Elfelejtett Kastély területén kerül sor az ország egyik legnagyobb gyermekfesztiváljára. Interaktív játékok, színpadi programok, kreatív foglalkozások és különleges meglepetések várják a látogatókat. A rendezvény célja, hogy a gyerekek valódi élményekkel gazdagodjanak; és a móka mellett hasznos tudásra is szert tegyenek.

4. Tavaszi Napközi – Szentendrei Skanzen, április 22–25.

A 6–12 éves gyerekeket izgalmas tavaszi táborba várják a Szentendrei Skanzenbe. A napközis program során játékos formában ismerkedhetnek meg a hagyományos falusi életmóddal, a természet ébredésével és különféle kézműves technikákkal. A napközi napi étkezést és szakértő pedagógusok által vezetett tematikus programokat is tartalmaz.

5. XII. Országos Rendőr- és Tűzoltónap a Városligetben

Április 26-án, szombaton az I. kerületi Szent György térről háromnegyed 9-kor induló rendőrségi konvoj és a III. kerületi Flórián térről induló tűzoltókonvoj Hősök terére tartó vonulása vezeti fel az egész napos programot, majd a Városligetben 10 órától folytatódik az Országos Rendőr- és Tűzoltónap. Idén is lesznek megnézhető, kipróbálható járművek, fegyverek, technikai eszközök, felszerelések, különleges bemutatók, kiállítások, és a hivatalos programokon kívül a rendezők sok meglepetéssel várják a látogatókat. Mindez ingyenes!