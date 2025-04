Egy magyar szépség több millióért pofozkodik Amerikában

Szabó Franciska, vagyis Sheena Bathory, amatőr MMA-harcos és korábbi Exatlon-szereplő a Ki vagy te? podcastban mesélt legújabb kihívásáról. Amerikában egyre népszerűbbek a pofozkodó versenyek, amelyeken két versenyző egymással szemben áll, és felváltva, teljes erőből megpofozzák egymást. A pofonversenyen célja az, hogy a résztvevő kiüsse vagy feladásra kényszerítse az ellenfelét.

Csak úgy röpködnek a pofonok a pofonversenyen

Forrás: tiktok / ki vagy te

Ő a magyar pofonosztó az amerikai pofonversenyen

Szabó Franciska – akit Amerikában a „Magyar Hurrikánnak” is neveznek – elmondta, hogy ha elindul egy Power Slap-versenyen, 20 ezer dollárost kap, ami több mint 7 millió forint. Ha KO-val győz, akkor ezen felül még 10 ezer dollár bónusz is jár neki. A végén hozzátette, hogy ennyiért azért bevállal néhány pofont is.