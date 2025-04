Cuki videón az újabb óvodaátadó - egy szülinap közepébe is belecsöppentünk

A tokodaltárói önkormányzat által fenntartott, idén 100 éves Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde két egymás mellett fekvő épületben működik. Az épületek maguk is igencsak sokat láttak, hiszen 60 és 100 évesek, így rájuk fért a modernizálás. Erre nyílt lehetősége az önkormányzatnak immár másodszor a TOP Plusz pályázatban.

Az idén 100 éves tokodaltárói óvoda modernizálódott az elmúlt két évben

Fotó: Feleki Marietta

Szülinap közepébe csöppentünk az óvodaátadó után

A település először 2021-ben pályázott támogatásra, amelyen belül energetikai korszerűsítés végeztek az intézményben, ezáltal a fenntartás költségei is csökkentek, mondta el Petrik József polgármester. Majd 2023-ban nyílt az újabb lehetőség, hogy az épület beosztását és általános állapotát is javítsák: az önkormányzat a TOP-PLUSZ, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívására benyújtott pályázatán projektre 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. A teljes költségvetéshez szükség volt más forrásból 9 millió forintra, amelyet szintén sikerült megigényelni a városnak.

Fotó: Feleki Marietta

Rendszeresen büdös volt a mosdóban - vezetékeket cseréltek

A beruházásban mindkét mosdó-toaletthelyiség megújult. Emellett például az alsó épületben az egyik csoportszobában csak a gyerekmosdó vagy egy másik csoportszobán át lehetett bejutni. Így a mosdóból egy folyosót választottak le, amely lehetővé teszi a szoba közvetlen megközelítését. Petrik József elárulta azt is, hogy a mosdóhelyiségeben a felújítás előtt rendszeresen bűz terjengett a lefolyórendszer elavultsága okán. A felújítás tehát a vezetékrendszert is érintette - a bűz is megszűnt. (Tapasztaltuk - a szerk.)

Felújították a melegítőkonyhát is, az épület egészében egyébként sor került villanyvezeték cserére is. Emellett felújították a tetőszerkezetet is. Ki is bővítették az óvodát, az új bővítményben külön tornaszoba és tornaeszközök szertára is helyet kapott.