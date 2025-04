Hatalmas fa dőlt a sétányára, biciklis balesetezett

A tóparti sétányra dőlt egy fa. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a forgalmas sétányon gyors intézkedésre volt szükség. Az Öreg-tó mellet kialakult problémát a helyiek rögtön jelezték az 1-es számú körzet képviselőjének.

Az Öreg-tó sétányára dőlt egy fa. A körzet képviselője és a Tatai Városgazda gyorsan intézkedett

Komondi Ágnes nemcsak intézkedett, hanem a Tatai Városgazda vezetőjével együtt ő is kiment a helyszínre.

Figyelnek az Öreg-tóra is

– Számomra fontos az aktív jelenlét – mondta a képviselő. – A természet szépsége mellett a veszélyforrásokra is figyelni kell, főleg itt, a zöldterületekkel határos körzetekben.

A terepen maradva újabb helyzet adódott: egy külföldi kerékpáros elesett a sétányon, miután egy kutya hirtelen elé szaladt. Ágnes hazafelé tartva találkozott vele, és a Városgazdával közösen segítettek neki visszajutni a szállására. A képviselő kihangsúlyozta, hogy az eset különösen aktuális, mivel a májusi előterjesztések egyik témája a felelős állattartás lesz. Komondi Ágnes azt is elárulta, hogy egy másik kellemetlenség is feltűnt számára egy korábbi séta közben. Több haltetemet sodort a víz a zsiliphez, ami az Öreg-tó egyik legnépszerűbb pontján nem volt szép látvány. A képviselő értesítette az illetékeseket, a halőr pedig rövid időn belül összegyűjtötte a tetemeket.

– A gyors reakció egy működő város alapja. Fontos, hogy időben érkezzen a jelzés, és időben szülessen megoldás is – hangsúlyozta a képviselő. A közösségi jelenlét tehát nem csak online aktív: az itt élők számára jó tudni, hogy ha gond van, valaki ott van, figyel, és lép, ha kell.

– Fontos az állandó jelenlét és a körzet lakóival való jó kapcsolat. Ez teszi lehetővé, hogy időben és hatékonyan tudjunk reagálni – tette hozzá.