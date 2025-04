Így készül a húsvétra Orbán Viktor és Borbács Marcsi +videók

Tavaly Orbán Viktor világhírű francia szakácstól kapott kötényben főzte a húsvéti sonkát, Borbás Marcsi pedig már meg is osztotta húsvéti ünnepi menüjét. Mutatjuk, hogyan készül a húsvétra a miniszterelnök és a gasztroangyal.

Videók, tippek, tanácsok Orbán Viktortól és Borbás Marcsitól

A miniszterelnök az ünnepi előkészületekről egy videót is feltöltött az internetre. Ebben arról beszélt, hogyan főzi meg a sonkát, ezzel elárulva a tikos receptjét is.

A tökéletes húsvéti sonka receptje Orbán Viktoréknál

A magyar miniszterelnök azt is elárulta, mennyi ideig fő náluk a sornka, de a húsáru előkészítésétől, ízesítésétől, a hozzávalókról, de még a tűzhely begyújtásáról is titkokat árult el.

Villámgyors recept Borbás Marcsitól

Borbás Marcsi húsvétkor hagyományosan báránycsülköt készít. Azoknak, akik nem kedvelik a bárányt, mézes-mustáros csülök kiváló választás szerinte. Köretként tejszínes rakott burgonya, desszertként pedig mézes krémes kerül Borbás Marcsiék asztalára.

A gasztroangyal a húsvéti nyuszikalács receptjtét is megosztotta már. Mint az az egy.hu-n olvasható, körülbelül 20 perc alatt sülnek szép aranybarnára ezek a kalácsok, tehát egy villámgyors receptről beszélünk. Amíg sülnek, elkészíthetjük a mázat, ami lekvárból, vízből és procukorból áll össze.

Azt is megtudhattuk tőle, hogy mi a tökéletes húsvéti sonka titka. de azt is, hogy ha sonkalében főzzük a tojásokat, csodálatos kísérőt kapunk a sonka mellé, és hogy érdemes kipróbálni a fürjtojást is, hiszen nemcsak egészséges, és persze gyönyörű is.

Így locsolkodik Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke korábban azt is elárulta, hogy a tormát ő szokta elkészíteni, és hogy mit a kedven locsolóverse:

Húsvét másodnapján mi jutott eszembe, locsoló üveget vettem a kezembe. Elindultam vele piros tojást szedni. Engedelmet kérek, szabad-e loc