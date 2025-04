A leghíresebb magyar gyrost, a nyiroszt a világ legerősebb embere is felfalta

Évtizedeken át tartotta magát egy tévhit a nyirosz kapcsán, de most végre fény derült az igazságra. A nyíregyházi streetfoodok között kiemelkedik a kifliben kínált gyroskifli, amit a helyiek már szinte nemzeti ételként tartanak számon és a fővárosban is csodájára járnak. Azonban a specialitás története legalább olyan izgalmas, mint maga a gyroskifli, hiszen a legendás nyirosz eredetéről sokáig egészen mást gondolt mindenki, mint ami a valóság.

A nyíregyházi specialitás, a nyirosz

Fotó: Lengyel Nóra / Forrás: SZON

Na de mi is az a nyirosz?

A szabolcsi vendégszeretet régóta legendás, ahogy a különleges nyíregyházi ízek is, de a kiflis gyros tényleg mindent visz. Bár a városban csak simán gyrosnak hívják, a nyirosz név mégis elterjedt, főleg a messzebbről érkezők körében. A SZON cikkéből kiderül, hogy a nyirosznak valójában semmi köze nincs a klasszikus görög vagy török változathoz.

A különbség a zseniális ötletben és a helyi kreativitásban rejlik. Nyíregyháza városának büféjeiben, például a legendás Twin Peaks büfében már három évtizede készül ez a különlegesség. A titok Kordován Mihály tulajdonos szerint a gyroskifli méretében, minőségében, és az édes, majonézes, tejfölös szósszal átitatott tésztájában rejlik. A csirkemell vékony szeletei, friss zöldségek (paradicsom, uborka, paprika, hagyma) és az édes szósz mennyei kombinációja együtt alkotja a nyirosz igazi varázsát. A végén természetesen nem maradhat el a reszelt sajt a tetejéről, ami még különlegesebbé teszi ezt az ételt.

Így született a kiflis gyros

A kiflis gyros története a Rigó utcai pékségig vezethető vissza, ahol Timkó Jani bácsi kezdte el sütni a speciális, nagyobb és kissé édesebb kifliket kifejezetten a gyrososok számára. A gyroskifli tehát igazi helyi újítás, amely azóta is népszerű a fiatalok és a turisták körében. Akik egyszer megkóstolják, azok rendszerint visszatérnek – nem véletlenül, hiszen a nyíregyházi streetfood különlegessége szinte függőséget okoz.

Na és hogy ki vitte el a nyiroszt Szabolcsba? A Szon cikkéből ez is kiderült, mindenesetre csavaros úton lett a fővárosi találmányból igazi „nyíregyházikum”, bár a városban ezt a nyirosz nevet sosem használták, csakis gyrosként futott. Mindenesetre azóta is az egyik legkeresettebb streetfood, amit a helyiek, turisták, sőt, még influenszerek és rádiós sztárok is imádnak. Például Fekete László, magyar erősember, aki évekig volt Magyarország és a világ legerősebb embere, és fia, a szintén kiváló erősportoló, ifjabb Fekete Miklós korábban is kóstoltak már a szokványostól eltérő ételeket, így a nyíregyházi specialitást sem hagyhatták ki. Megvolt a maguk véleménye, amit az alábbi videóban ki is fejtenek: