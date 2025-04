Döbbenet és aggodalom Nyilasi Tibor műtétje után

Komoly aggodalom övezi a Fradi ikonikus játékosa, Nyilasi Tibor állapotát, miután életmentő szívműtétet hajtottak végre rajta. A kétszeres válogatott bajnok műtétje nem csak a Ferencváros legendája miatt kavart nagy hullámokat, hanem azért is, mert januárban egészségi állapota miatt lemondta a 70. születésnapi köszöntését is. Barátai, sporttársai és az egész magyar futballtársadalom aggódva figyeli, hogyan halad a felépülése.

A Fradi legendája, Nyilasi Tibor januárban lett 70 éves

Fotó: Földi Imre / Forrás: Bors

Sokan aggódnak Nyilasi Tiborért a szívműtétje után

A Bors cikkéből kiderül, hogy a Fradi szurkolóinak és a magyar futball közegének egyik legnagyobb kedvence, Nyilasi Tibor nemrég életmentő beavatkozáson esett át. A hír futótűzként terjedt, és nem csak a szurkolók, hanem a válogatott és más nagy rivális klubok korábbi játékosai is aggódva reagáltak.

Mucha József, aki maga is átélt hasonló egészségi problémákat, arról számolt be, hogy már a 70. születésnap lemondásából sejthető volt a baj. Ezt követően több Fradi és válogatott legenda – köztük Fazekas László, Ebedli Zoltán, Dunai Antal, Rab Tibor és Szegedi István – személyesen is osztotta meg aggodalmát, felelevenítve közös emlékeket és kiemelve Nyilasi Tibor nagyságát, emberségét, valamint azt, hogy mindig is csendben, panasz nélkül állt a nehezebb idők elé.

Ebedli Zoltán különösen elérzékenyült, amikor megtudta a szívműtét hírét, hiszen emlékezetes idényeket játszottak együtt a Ferencvárosban. Szegedi István, aki az Óra utcában lakik Nyilasi közelében, elmondta, mennyire meglepte, hogy ilyen egészségügyi probléma merült fel egy olyan sportembernél, aki hétvégenként is aktívan futott.

Rab Tibor saját történetén keresztül figyelmeztetett mindenkit, hogy hetven év felett a szívvel már nem lehet játszani, Tibinek pedig különös óvatossággal kell figyelnie a felépülés után. A támogatás és jókívánságok mellett kiemelték: a sportoló közösség, a Fradi családja most összetart, és közösen szorítanak a gyógyulásáért.

Nyilasi Tibor pályafutása sem mindennapi: kétszeres magyar bajnokként, válogatott játékosként, sőt, edzőként is bajnoki címig vezette a Ferencvárost – a Fradi legendája összesen 247 mérkőzésen szerepelt a csapat színeiben. Nem csak itthon, hanem a nemzetközi porondon is sikereket ért el – a Kupagyőztesek Európakupája döntőjéig jutott, az Austria Wien játékosaként háromszoros osztrák bajnok, az 1980/1981-es idényben pedig Európa Ezüstcipőse lett.