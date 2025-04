Ezt a nyarat se ússzuk meg - megint brutális kánikula lesz

Már eléggé megszoktuk a nyári hőséget, nem mintha az segítene jobban elviselni azt. Úgy tűnik, ezt a nyarat se ússzuk meg a brutális kánikula nélkül. A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint, a tavalyi év hőmérsékleti rekordjai után 2025 is aggasztóan melegnek ígérkezik. Az Európai Unió földmegfigyelő programja, a Copernicus szerint 2024 volt a valaha mért legmelegebb év, és 2025 márciusa is történelmi csúcsot döntött. Ez volt a legmelegebb március.

Jön az újabb kánikula szezon. Már most fel kell készülni a nyári hőségre

Forrás: Shutterstock

2025-is elhozza a nyári hőséget, ez melegebb lesz, mint az előző nyár?

Bár napra lebontott időjárás-előrejelzések még nincsenek, a jelenlegi trendek alapján újabb extrém hőhullámokra számíthatunk. Már most április végén is 25–28 fok körüli csúcsokat mérnek, ami jelentősen meghaladja az évszakos átlagot. A köpönyeg.hu azt is elárulta, hogy ha ez folytatódik, a nyáron sem lesz megint ritka a 35 fok feletti hőség, sőt, akár 40 fok körüli értékek is előfordulhatnak.