Nők fókuszban magazin: igazgyöngyöket találtunk és ajánlunk olvasóinknak

Dr. Jancsik orvos és inspiráló vezető az esztétika területén. Sipos Ilona egy tatabányai, bánhidai körhintás dinasztia "nagyasszonya", évtizedek óta szórakoztat minden korosztályt a Sipos Vidámpark. Kolcsár Ildikó mintaboltok és mozgóboltok tulajdonosa, a Kolcsár Pékség hónapról hónapra meglepetés-zuhatagot zúdít a finomságok kedvelőire. Három kiragadott példa ez csupán, de természetesen érdemes lapozgatni mellékletünket azért is, hogy megismerkedjenek a többiekkel. A közös bennük, hogy a munka mellett fókuszban van náluk a család, és változatos lehetőségeket villantanak fel a szabadidő eltöltésére is. A 24 Óra melléklete a kemma.hu-n is fenn van, fenn lesz.