Navracsics Tibor: Ukrajna semmilyen szempontból nem felel meg az európai uniós tagságnak

Folyamatosan kézbesítik a Voks 2025 szavazólapjait. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy több nyugat-balkáni ország belépését maximálisan támogatják, ám Ukrajnáét nem.

Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere köszöntötte a fórum résztvevőit. Középen Czunyiné dr. Bertalan Judit, jobbra Navracsics Tibor

Fotó: K. L. / Forrás: 24 Óra

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztési államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta: újra sorsdöntő kérdések állnak előttünk, megszokhattuk, hogy ilyenkor a Fidesz vezető politikusai, a kormány tagjai országjárásra indulnak. Most a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás előtt beszélgetnek, tájékoztatnak, megvitatják annak kérdését, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának milyen következményei lehetnek Magyarországra. Ebben kérik az állampolgárok véleményét, hogy aztán az eredmény ismeretében támogathassák a magyarok érdekeit az unióban.

– Az elmúlt 21 évben, amióta az Európai Unió tagjai vagyunk, mindig támogattuk a bővítési hullámokat, sőt ezért tettünk is. 2011 első félévében, amikor az első magyar európai uniós elnökség volt, akkor mi vittük sikerre Horvátország régóta halogatott uniós csatlakozását, és az utánunk következő lengyel elnökség volt az, amelyik befejezetté is tette azt – mondta Navracsics Tibor, majd így folytatta:

– Amikor ma, Ukrajna felvételével kapcsolatos fenntartásainkat hangoztatjuk, akkor ez nem egy elzárkózás az Európai Unió bővítésétől. A nyugat-balkáni országok bővítését ma is maximálisan támogatjuk, és időben, úgy gondoljuk, meg kellene, hogy előzze a továbbiakat. Mégis azt látjuk, hogy az Európai Bizottság Ukrajnát politikai okokból előrevette a bővítési napirenden. Olyan ország csatlakoztatását határozta el, amely semmilyen szempontból nem felel meg az európai uniós tagságnak. Nem felel meg, mert területe nem vitathatatlan, nem intakt és nem szuverén, jelenleg háború van Ukrajna területén – sorolta a miniszter.

Navracsics Tibor: Magyarországnak is hosszú utat kellett bejárnia

– Túl ezen, Ukrajna nem felkészült, sem politikailag, sem gazdaságilag, sem társadalmi szempontból. Magyarországnak is hosszú utat kellett bejárnia ahhoz, lényegesen fejlettebb körülmények között is, hogy az uniós tagságot kiérdemelje. Úgy tűnik, hogy Ukrajna a felkészülést is kihagyhatja. Ez nem megvalósítható. Olyan támogatási összegekre is szükség van, amely nem csak meghaladja a felzárkóztatási és csatlakoztatási összegeket, valójában az Európai Unió költségvetésének jelentős részét is felemésztené – hangsúlyozta a politikus.