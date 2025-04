Nagykövet lett a digitális világ tatabányai mesemondója

A Frici és Fülöp jövője

– Amikor nekifogtam a könyvnek még nem sejtettem semmit, de amikor befejeztem és először a kezembe vehettem, akkor már éreztem, hogy ez egy jó dolog lesz! De álmomban sem gondoltam, hogy ekkora hatással lesz mindenkire és hogy ilyen elismeréseket fog hozni. Ez is arra ösztönöz, hogy folytassam. Már készül a második rész, de a világ olyan gyorsan változik, hogy folyamatosan frissítenem kell. A mesterséges intelligencia, a deepfake videók, az új közösségi platformok, mind olyan jelenségek, amelyekre muszáj reagálni – mesélt a kihívásokról a szakember.

A könyv egyébként elérhető a nagyobb könyváruházak webshopjaiban, a Digitális Szimat Kihívás játék résztvevői pedig meg is nyerhetik. Solymos Ákos meséje tehát folytatódik – és vele együtt egy küldetés is: hogy a legkisebbek is megtanulják, hogyan lehet biztonságosan kalandozni az online világban.