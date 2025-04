Retró fotókon Komárom a 60-as években

Biztosan sokan vannak, akik szívesen nosztalgiáznak azon, hogyan is nézett ki szeretett városuk régen. Korábban már bemutattuk Komáromot a 70-es években, hoztunk egy óriási retró fotóválogatást a 30-as évekből, és most egy újabb összeállítással jelentkezünk a 60-as évekből. A mai Fortepan múltidézőnk garantáltan sokakban ébreszt majd szép emlékeket. Lehet, hogy többen még emlékeznek is arra az időszakra, amikor nem volt olyan egyszerű átkelni a határon.

Múltidéző: Komárom határállomás, vámvizsgálat 1964

Forrás: Fortepan / Magyar Rendőr

