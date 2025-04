Motorosok, figyelem! Olyat szerveznek nektek Esztergomban, ami 28 éve nem volt!

A múltidéző motoros találkozóval idézik fel a régi hangulatot, amelyre az esztergomi kemping területére várják a vasparipásokat. Mint a szervezők felidézték: 1996-ban volt az első, környékbeli motorostalálkozó Szobon.

A Rangers MC Hungary szervezi a retro motorostalálkozót

Múltidéző motoros találkozón egy Harley-Davidsont is kisorsolnak

Vármegyénkben 10 éve jól ismerik a motorosokat összetartásukról a Motorosok is Lehetnek Angyalok felvonulás kapcsán. A nyáron egy újabb közösségi eseményre várják a kétkerekűeket:a retro motorostalálkozók fílingjét hozza vissza 29 év után az idén 30 éves Rangers M.C. Hungary motoros klub. Maga a klub is a motorozás hőskorszakának utolsó időszakában, 1995-ben alakult. És azóta is egy folyamatosan működő, kitartó és összetartó motoros csapatként maradt talpon.

A klub alapítója, a dorogi Lampert Viktor, aki mai napig tagja az összesen 13 tagú klubnak, akik most nagy durranásra készülnek: egy hiánypótló és nosztalgikus háromnapos motorosfesztivált szerveznek.

Büszkék vagyunk rá, hogy fent tudtunk maradni, hogy egy olyan erős köteléket képez a klubtagok közötti barátság és bajtársiasság, hogy semmilyen társadalmi, gazdasági mélypont nem tudta ezt a közeget megszüntetni. Szeretnénk ezt a jubileumi évfordulót méltó módon megünnepelni egy Múltidéző Motoros Találkozó keretein belül. Szeretnénk azt az igazi, hamisítatlan hangulatot visszaidézni, amikor a kötélhúzás, a sörivó-, vizespóló verseny, motor hangerő fitogtatás és gumi füstölés mind a résztvevőkben, mind a nézőkben felébresztette a „szelíd motoros” életérzést.

- írták a szervezők.

A találkozó pedig július 11-től 13-ig tart majd, a háromnapos fesztiválon a szervezők nem bízzák a véletlenre a hangulatot, ugyanis koncertekkel, étellel, itallal és különböző programokkal készülnek. Emellett tartogatnak egy igazi nagy durranást is: tombolasorsolás lesz, amelyen a fődíj egy Harley-Davidson.

Múltidéző motoros találkozó lesz az esztergomi kempingben- vajon ők is ott lesznek, immár felnőttként?

Forrás: Facebook/Rangers MC Hungary

A találkozóra várják a "nagy öregeket", akik az első találkozókon még huszonévesen buliztak, de számításuk szerint a fiatalabb generáció is ott lesz, akik a '90-es években még csak a kapun kívülről nézhették a motorosfesztivált - ahová csak nagykorúak mehettek be.

Számításaink szerint rengeteg motoros jön majd el, olyanok, akik régen jöttek minden évben és már ki vannak éhezve erre a páratlan hangulatra, légkörre, és olyanok is, akik régen csak hallottak róla, de nem tudtak eljönni, mert még gyerekként álltak sóvárogva a kerítés túloldalán.

Érdekesség egyébként, hogy két olyan zenekar zúzza majd a gitárokat a fesztiválon, amelyek maguk is idén jubilálnak. Az idén szintén 30 éves Rómeó Vérzik és a 35 éves Omen áll majd színpadra a fesztivál estéin.