Viszlát narancsbőr! - Tuti otthoni receptet hoztunk

Méregtelenítés, angyalkártya és jóga

Az egészségnap résztvevői kipróbálhatnak biokozmetikumokat, a családállítás rejtelmeibe is betekinthetnek, sőt, lehetőség lesz megvásárolni olyan inspiráló könyvet is, mint a Gyere velem! című kötet. Ezenkívül lesz személyre szabott illóolaj-tanácsadás, kínai asztrológia is várja az érdeklődőket, de angyalkártya is is és hangfürdő is szerepel a programban. Akkor sem kell aggódni, ha az egész család érkezne a programokra, ugyanis lesz gyerekjóga is, amelyen a legkisebbek is garantáltan jól érzik majd magukat.