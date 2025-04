Hátborzongató: gyermekek maradványait és csontszőnyeget találták a földben

Különös kegyetlenséggel kivégzett fiatalok maradványait és hatalmas állatcsont-szőnyeget találtak a régészek az Aranymonostor közelében. A 15 éve zajló feltáráson eddig 26 gyermek és nő maradványaira bukkantak, akik az 1241-es tatárjárás áldozatai lehettek. A mongolok Bugacnál a település elfoglalása után a megerősített monostorba húzódtak vissza, ahonnan irányították a környéket. A leletek között több ezer állat csontjai is előkerültek, bizonyítva a hadsereg gyors ellátását. A maradványok leletet az Aranymonostor Látogatóközpontban tekinthetik meg.

Hat gyermekáldozat is volt a Bugacon talált maradványok között

Forrás: baon.hu

Korábban is találtak maradványokat Bugacon

Ez nem az első ilyen lelet volt, amit találtak. Az évekkel ezelőtt feltárt, sorba ültetett vagy guggolva kivégzett gyermekek maradványai is azt sugallták, ami most is beigazolódott, hogy a település teljes elfoglalása történt meg. A Baon.hu dr. Rosta Szabolcsal, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójával, a feltárás régészeti vezetőjével készített beszélgetéséből további részletek is kiderülnek itt.