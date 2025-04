Május 1: minden, amit tudni kell az ünnepi nyitvatartásról

A munka ünnepe idén is hozza magával a jól ismert boltzárt. Ahogy a legutóbbi húsvéti ünnepi nyitvatartás esetében is, a legnagyobb áruházláncok – mint az Aldi, Lidl, Tesco, Spar vagy Auchan – mind változtatnak a hosszú hétvége nyitvatartási rendjén május 1. miatt.

Bár nem árt a kényelem miatt nem utolsó pillanatra hagyni a bevásárlást, bizonyos helyeken még Május 1-jén is lehet vásárolni

Fotó: RapidEye / Forrás: Getty Images

Május 1. és ami utána jön

Május 1-jén, csütörtökön az Aldi összes üzlete zárva marad, és csak péntektől, május 2-tól várják újra a vásárlókat a megszokott módon. A Lidl és Penny boltok is teljes boltzárral köszöntik a munka ünnepét: ezekben az üzletekben csütörtökön szó szerint üres lesz a parkoló, a hosszú hétvége többi napján viszont már nyitva lesznek.

A Spar, Interspar és Auchan szintén zárva tartanak a hivatalos munkaszüneti napon, azonban egyes különleges egységek – mint az OMV Spar Express, a DESPAR non-stop boltok, vagy a SPAR partner áruházak – kivételnek számítanak, ezek egy része ugyanis zavartalanul fogadja a vásárlókat még Május 1 alkalmával is.

A Tesco üzletek is csatlakoznak az ünnepi záráshoz ezen a napon, de a további hosszú hétvégén megszokott nyitvatartásra lehet számítani náluk is, azonban mindenképp ajánlott indulás előtt ellenőrizni a Tesco honlapján a pontos információkat, mivel lehetnek eltérések az egyes üzletek között.

A CBA és Príma üzletek is boltzárral készülnek csütörtökre, de péntektől újra a megszokott menetrend szerint várják vevőiket. Az Auchan ebből a szempontból sem kivétel: csütörtökön zárva, a hosszú hétvége további napjain viszont már kinyitnak.

Mit tegyünk, ha mégis vásárolni kell?

A benzinkúti boltok május 1. napján is nyitva tartanak, így a legszükségesebbeket itt mindig be lehet szerezni. Emellett a vendéglátóhelyek, újságárusok, virágboltok, non-stop boltok, édességboltok és néhány trafik sem zár be az ünnepen. Ilyenkor főként a magántulajdonban lévő üzletekhez érdemes ellátogatni.

Emellett ha házhoz rendelnénk a bevásárlást, a Foodora Market és Wolt Market online felületei továbbra is működnek, így akár otthonról is kényelmesen be lehet vásárolni.