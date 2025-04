Retro majális lesz Dorogon: felvonulás, sör, virsli és vurstli

Igazi retró hangulatban telik idén is a május 1-je a bányászvárosban. A dorogi felvonulás miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra számíthatnak az autósok május 1-jén 10-11 óra között Dorogon a Bécsi út Hősök terétől-Mária utcáig tartó szakaszán, a Mária utcában és a Köztársaság úton az Otthon térig, a zenét a Dorogi Bányász Zenekar adja. Az útszakaszokat a Dorogi Rendőrkapitányság és a polgárőrség biztosítja.

Május 1-je: Dorogon retro felvonulás lesz

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Május 1-je: sör, virsli és környezetbarátság

A Május 1-jéhez a sör, a virsli mellett a lufik is hozzátartoznak, ám mint a városvezetés kiemelte: idén környezetbarát lesz a buli, ugyanis biológiailag lebomló, mennyiségileg is kevesebb lufival készülnek a rendezvényre. Ugyanis a lufik – bármennyire látványosak is – kárt tehetnek környezetünkben és az élővilágban: sok lufi a levegőbe kerülve vagy szemétként a természetbe jutva veszélyezteti az állatokat, különösen a madarakat és vízi élőlényeket.