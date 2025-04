„Egy kis csoda Tardos szívében” – közösségi park épült a sport és az összefogás jegyében

Egy kis csoda

– Egy kis csoda Tardos szívében. Csoda emberek élnek itt – szögezte le.

Dr. Kancz Csaba főispán beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kistelepüléseknek is van jövője.

– Nagyon jó látni, hogy vannak itt fiatalok is Tardoson, itt van a középkorosztály, és itt vannak az idősek is. A falusi emberek munkájára mindig lehet számítani. Ez a park is azt bizonyítja, hogy a kisléptékű fejlesztésekből születnek a legnagyobb közösségi eredmények – vélekedett a főispán.

Az új park tehát nem csupán sportolási lehetőséget nyújt, hanem egy olyan közösségi tér is, ahol a generációk találkozhatnak, beszélgethetnek, és újra felfedezhetik a személyes jelenlét értékét. Tardos lakói mostantól nemcsak a focipályán vagy a misén találkozhatnak, hanem akár egy szabadtéri edzés, egy sakkparti vagy egy közös délutáni sportolás alkalmával is. A fejlesztés üzenete világos: van jövő a falvakban, ha az emberek összefognak. És Tardos erre most egy igazán inspiráló példát mutatott.