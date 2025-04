Finomabb lehet a kórházi koszt az óriási kórházi mentőcsomag után

Miközben az ünnepi forgalomban történt balesetek is arra emlékeztetnek, mennyire fontos az időben érkező és magas színvonalú egészségügyi ellátás, most komoly segítséget kapnak a magyar kórházak. A Világgazdaság beszámolója szerint 150 milliárd forintos kórházi mentőcsomag érkezik az intézményekhez.

Tavaly novemberben adták át a tatabányai kórház új szárnyát. A most bejelentett kórházi mentőcsomaggal újabb fejlesztések várhatóak ebben az intézményben is

A cél nem csupán az adósságok csökkentése, hanem az aktív betegellátás valódi megerősítése – beleértve a kórházi étkeztetés javítását is. A friss bejelentés szerint ebből az összegből 47,2 milliárd forint közvetlenül az élelmezésre jut: 23,7 milliárd az aktív, 23,5 milliárd a krónikus betegellátásra.

A kórházi mentőcsomagból jut az élelmezésre is

Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója szerint ezzel „új világ jön” az egészségügyi finanszírozásban. A cél az, hogy ne utólag kelljen tűzoltásként pénzeket pumpálni a rendszerbe, hanem előre, tudatosan történjen a támogatás. Az intézkedés nemcsak a betegeknek, de az egészségügyi dolgozóknak is fontos lépés lehet: a finanszírozási rendszer átalakítása az ő munkájuk elismerését is szolgálja.

A mentőcsomag egyik kedvezményezettje lehet az új épülettel nemrég bővült tatabányai kórház is, ahol a korszerű környezet mellé most talán valódi minőségi ugrás is társulhat az ellátásban.

