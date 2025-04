Utazók ezreit érinti: ez a helyzet a kismotorokkal

Az 50 köbcentis kismotorok nagyjából az ötvenes-hatvanas években robbantak be hazánkba, sőt, Berva és Panni néven hazai gyártású modellek is megjelentek a piacon. Tömegesen azonban a szocialista importból érkező, változatos minőségű járgányok terjedtek el az utakon. Ezek a járművek megváltást jelentettek a váltó nélküli kerékpárokhoz képest.

Kismotorok szelik Tatabánya útjait is

Fotó: Karnok Csaba / Forrás: Délmagyarország

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub regionális alelnöke szerint országos viszonylatban Tatabánya átlagosnak számít a kismotorok számát tekintve, azonban egyre többen vannak a megyeszékhely útjain. Ezeknek a járműveknek a helyzete rendezetlen Magyarországon, az újonnan alakult KRESZ Bizottság tagjaként rendszeresen foglalkozik a témával.

Legyen rendszám? Legyen biztosítás? Kelljen hozzá vizsga? - ezek a kérdések vetődnek fel nap, mint nap. Próbáljuk helyretenni ezt a dolgot, viszont nem könnyű, hiszen a tulajdonosok véleménye nem egyezik a miénkkel, ők ezek közül egyiket sem szeretnék.

– folytatta dr. Farkas Károly.

Hozzátette: az egész országban egyre többen vesznek részt kismotorral a közlekedésben, többször azonban helytelenül, hiszen kerékpárúton és leállósávban mennek, nem a megengedett sebességhatáron belül. Újabban ugyanez a probléma az elektromos kerékpárral és a rollerrel is.

A szakértő érdeke, hogy az iskolákban tanítsanak közlekedési alapismereteket, hiszen egyre több fiatal ül kismotorra.

Nem kéne ebből vizsgázni, csak tanulják meg a legalapvetőbb dolgokat, mint az elsőbbségadás kötelező tábla, a stop tábla, a piros lámpa. Ezek a biztonságos közlekedés alapjai.

– emelte ki dr. Farkas Károly

Kismotorok: alacsony költségek, kevés adminisztráció

A segédmotoros kerékpár belső égésű motorja legfeljebb 50 köbcentis lehet, így vezethető autós (B-s) jogosítvánnyal, vagy AM kategóriás engedéllyel is, amihez nem szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat, ráadásul 14 év az alsó korhatára, így a középiskolások is könnyen megszerezhetik rá az engedélyt. Az 50-es gépeket nem kell műszaki vizsgára vinni, sőt, vásárláskor vagyonszerzési illeték, első forgalomba helyezésnél pedig regisztrációs adót sem kell fizetni. Egyetlen dokumentumuk az adásvételi szerződés, amely alapján kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, de ez is jelképes összeg.