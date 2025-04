A Piéta és Jézus keresztre feszítése is megelevenedett Tatabányán +fotók, videó

Gyöngyösi Marcell szerint - és szerintünk is - a jelmezek, maga a látványos vonulás még a nem hívőknek is felkelti az érdeklődését. Ami nem is csoda, hiszen Tatabánya központjában, a betonrengeteg közepén mindenképpen látványos jelenség a vállán keresztet cipelő alak, akit római katonák kísérnek. Emellett az esemény emelkedett hangulatában a húsvét keresztényi jelentése és üzenete mind megjelent az élő keresztút jeleneteiben, a szövegekben és az egyházi énekekben.

A jelenet a Fő téren indult, ahol Jézus Pilátus elé állt. A "tömeg" - azaz a szintén beöltözött szereplők - követelték a keresztre feszítést. A Jézus-szereplő igazi, körülbelül két méter magas keresztet vet a vállára, majd éneklő tömeggel a háta mögött indult utolsó útjára.

A történet szerinti Jézus háromszor esett el a kereszt súlya és a kimerültség miatt. Ezen pillanatokat is felelevenítette a csapat, megjelent a Szűz Mária fiáért aggódó anyai alakja, a Jézus arcát megtörölgető Veronika és a Krisztustól a keresztet átvevő Simon is.