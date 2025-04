Fotók a múltból: az utolsó magyar trónörökös fia Tatabányán

Az 1994-es választások utáni pillanatok – akkori képviselőkkel. Egyeztetéseken készültek a képek. Az is látszik, hogy a közgyűlési terem miként alakult át: a kilencvenes évek közepén már megjelent a nagy kerekasztal a tanácsteremben.

Európai parlamenti képviselő is többször járt Tatabányán: Habsburg Ottó, az utolsó magyar trónörökös. De legkisebb fia, György is. Fotósorozatot láthatunk egy különleges látogatásáról Tatabányán: a hercegnek írtak a Bolyai-iskolából egy levelet, amelyben kérték, látogassa meg a gyerekeket, meséljen egy kicsit nekik. Habsburg György, aki egyébként is sokat tartózkodott Magyarországon, ezt követően ellátogatott az oktatási intézménybe.

A következő képek az 1996-os március 15-i ünnepségen készültek. Bencsik János akkori polgármester mondott beszédet. A tarjáni speciális gyermekotthon alapkőletétele a következő téma, amely a DOH Hungária segítségével 2008-ig tudott működni. Ótelep egykori piacára visz a következő képsor: a vasúti aluljáró átadására.