Százhatvanöt csapat közül lett második a Kempelen-középiskola

Kerekes László elmondta azt is, hogy a Kempelenben hét éve van kadétképzés. Szerencséseknek tartják magukat abból a szempontból, hogy mindig megtalálják azokat a lehetőségeket, ahol tudnak készülni. A mostani versenyre az internet is nagy segítségükre volt, illetve a felkészítő tanárukkal, Zsikla Györggyel többször is elutaztak a Bálna Honvédelmi Központba, ahol a versenyt rendezték. Ott lehetőségük volt a feladatokat gyakorolni.