Kaszinótojás franciasalátával: ez lehet az idei húsvét új slágere +videó

A húsvéti készülődés során mindig jól jön egy-egy bevált recept, ami nemcsak finom, de látványos is. A kaszinótojás franciasalátával ilyen – egy régi kedvenc, amit szinte mindenki ismer, és mégis mindig sikert arat. Könnyen elkészíthető, előre is megcsinálható, így a vendégvárás napján már csak a tálalással kell foglalkozni. A mindmegette.hu receptjének segítségével cikkünkben most megmutatjuk, hogyan készítheted el ezt a klasszikust néhány egyszerű lépésben.

A kaszinótojás franciasalátával igazi klasszikus fogás, ami nem hiányozhat a húsvéti asztalról

Forrás: mindmegette.hu