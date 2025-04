A város leghíresebb szülöttéről volt szó a látogatóközpontban +fotók

A Duna Párizsának is nevezték Komáromot az 1800-as években. Olyan várost szeretnénk, mint amilyenben Jókai Mór is született és élt – mondta dr. Molnár Attila polgármester a megnyitón. Szólt arról is, hogy Jókai is nagyon szerette a városát, és temetésére Tuba János országgyűlési képviselő egy láda komáromi földet vitt, amit a sírjában helyeztek el. Emlékeztetett arra is, hogy Jókai 1883-ban a komáromi vasút ügyében kért szót. Beszédét úgy zárta: "Soha ne felejtsék el a tisztelt képviselő urak, hogy Komárom mindent odaadott akkor, amikor a szükség ezt kívánta."

A Jókai Mórról szóló konferenciát dr. Molnár Attila nyitotta meg. Szemben Kiss Vendel

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Kiss Vendel történész, a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban rendezett történész konferencia levezető elnöke a 200 évvel ezelőtt született Jókai Mór és Komárom kapcsolatáról is beszélt előadásában.

– Jókai Mórnak jó természete volt, szerette a családját és szülővárosát is. Hosszú, gazdag írói pályafutása során számtalan regényében, kisebb írásában, beszédében hivatkozott Komáromra. Nagyon híres regényei például, amiben Komáromról is írt, Az elátkozott család, a Politikai divatok, Az arany ember, A tengerszemű hölgy. Sokféleképpen, de mindig szeretettel fordult Komárom felé – hangsúlyozta Kiss Vendel, majd így folytatta:

– A város a szabadságharc idején is olyan szerepet játszott, ami "költőért kiáltott", és ha már megvolt a város "koszorús írója", nem hagyta ki ezt a témát sem. Annak ellenére sem, hogy a szabadságharc idején nem tartózkodott Komáromban. Felvetődhet a kérdés: akkor honnan értesült a komáromi eseményekről? Mindenkit ismert, aki számított és fontos volt, illetve ismerősök elbeszéléseire. Támaszkodhatott korabeli tudósításokra, közlönyre, más sajtótermékekre – sorolta.