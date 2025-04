Fejfájás, fáradtság, rossz közérzet? Nem vagy egyedül

Igazán szokatlan időjárási helyzettel szembesülhettünk. Bár időjárási front nincs hazánk felett, mégis extrém napi hőmérséklet-ingadozás alakult ki, ami sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket.

Megbolondult az időjárás

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock / Forrás: Köpönyeg.hu

Az időjárás ingadozás önmagában is megterhelő lehet a szervezetre

A nap csípős hideggel indult, helyenként 5 Celsius-fok alá is süllyedt a hőmérséklet – fagyzugos helyeken pedig ennél is hidegebbet mértek. Aztán a napsütés hatására gyors melegedés kezdődött, délutánra már 23–26 fokos meleg köszöntött be az ország nagy részén. Ez akár 20 fokos napi különbséget is jelenthet – írja a koponyeg.hu.

A különleges időjárás oka egy anticiklon, amely nyugodt, eseménytelen légköri helyzetet biztosít. Ilyenkor a derült, szélcsendes éjszakákon gyorsan lehűl a felszín, nappal viszont a napsugárzás intenzíven felmelegíti a levegőt. Ez a tavaszi időszakban nem szokatlan, de a hőingás ilyenkor is megviselheti a szervezetet.

A teljes cikket itt olvashatják tovább.