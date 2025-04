Országos premieren tapsolhatott a tatabányai közönség

Kilenc sors fonódik össze egy darabban, ami az emberi kapcsolatok labilitását járja körbe. Hogy miközben olyan nehéz és kockázatos kapcsolatba kerülnünk másokkal, sőt a meglévő kapcsolatainkat is nehéz megtartanunk, mégis kockára tesszük őket. Az Idegen nyelveket az ausztrál írók egyesülete 1996-ban az év legjobb drámája díjjal tüntette ki.

Danis Lídia és Bakonyi Csilla színésznők

Forrás: Jászai Mari Színház/Prokl Violetta

Guelmino Sándor a dráma kapcsán hangsúlyozta: „Az ausztrál szerző, Andrew Bovell egy másik drámáját, a Ha elállt az esőt négy éve mutattuk be. Ez a munka a társulatnak és nekem is nagy élmény volt, és külön örömet jelentett, hogy az előadást Temesvárra, egy rangos nemzetközi fesztiválra is meghívták. A Covid miatt azonban a vendégjáték elmaradt, és itthon is keveset tudtuk játszani. A szerző világával való találkozás arra inspirált, hogy más drámái között is keresgéljek, így esett a választásom erre a Magyarországon még sosem játszott darabjára.”

Crespo Rodrigo és Bakonyi Csilla az egyik jelenetben

Forrás: Jászai Mari Színház/Prokl Violetta

Elmondta azt is, hogy az Idegen nyelvek stílusában, hangulatában emlékeztet a Ha elállt az esőre. A rendező szerint mindannyiunkat érintő kérdésekről, a társas kapcsolatok labilitásáról, a bizalomról és a megbocsátásról beszél. Arról, hogy kevés dologban különbözünk, mégsem értjük meg egymást, hogy mennyire nehéz kapcsolódni egy másik emberhez, és milyen könnyű elrontani egy kapcsolatot. A színház egyik feladata pedig éppen az, hogy mások történetei által szembesítsen minket a saját történeteinkkel.