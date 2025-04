A tökéletes húsvéti sonka titka: ezekkel a praktikákkal nem nyúlhatsz mellé!

Ahogyan azt a Mindmegette.hu is írja, a nyersen megvásárolt füstölt húsvéti sonkát előző este annyi hideg vízbe kell beáztatni, ami éppen ellepi, hogy távozzon belőle a felesleges só. Másnap friss vízben tegyük fel főni, ízlés szerint adhatsz hozzá 3-4 gerezd fokhagymát, 8-10 szem borsot és 1-2 darab babérlevelet is. Ma már egyre többen inkább füstölt sertéstarját, -combot vagy -csülköt tesznek az ünnepi asztalra. A tarját vagy a kötözött sonkát elég 1-2 órán át áztatni, ezután el is kezdhetjük a főzést. A sonkát tálalásig érdemes a főzőlében hagyni, a rajta lévő madzagot csak közvetlenül fogyasztás előtt szedjük le. Nagyjából ezeket az alapismeretek kell tudni az elég jó sonka elkészítéséhez. A következő extra tippekkel azonban mennyei lesz az ünnepi asztal központi eleme, a húsvéti sonka!

A húsvéti sonka akkor jó, ha omlósra, puhára főzve tálaljuk

Forrás: Shutterstock/Illusztráció