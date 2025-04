Nyuszikat simogattak, tojásokat kerestek

Nyuszik, kézműves-foglalkozás és csokitojás is várta azokat, akik ellátogattak a komáromi Kecskés László Emlékházba. A hagyományos húsvéti program most is rengeteg érdeklődőt vonzott, több család Észak-Komáromból érkezett a Vág utcába.

Húsvéti program Komáromban: a gyerekek dekorációkat is készíthettek, tojást díszíthettek

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Számadó Emese, szervező Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója elmondta, Kecskés László helytörténész, a múzeum alapítója, első vezetője volt. Özvegye, Margit néni halála után a házat a város megvásárolta és a múzeum kezelésébe adta. A húsvéti programok megtartásához pedig ennél csodálatosabb helyszínt elképzelni sem tudnak.

Az idén hat nyuszit kaptak kölcsön a gyerekek nagy örömére. A kertben lehetett simogatni a barátságos állatokat, a fűben pedig csokikat rejtettek el, és nagyon boldogok volt a kicsik, amikor megtalálták azokat.

A házban kézműves-foglalkozásokat tartottak, Filotásné Marika vezetésével sógyurmából nyuszikat, húsvéttal kapcsolatos figurákat lehetett gyúrni, szaggatni, díszíteni. Készültek dekorációk, különböző anyagú tojásokat díszítettek a résztvevők. Volt olyan kisgyerek, aki nyitástól zárásig ott volt és háromszor-négyszer is sorban állt, hogy újra és újra alkothasson valamit.

Számadó Emese megemlítette azt is, hogy nem csak helyből, hanem Észak-Komáromból is több család átlátogatott a húsvéti programra.