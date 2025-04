A harangok Rómába mentek, de kedden is locsolkodhatunk - húsvéti néphagyományok nyomában

Húsvét vasárnapja

A katolikus közösségekben húsvét vasárnap reggel már vitték a

sonkát

kalácsot

tojást

bort

a templomba. A szentmise végén megszentelték a kosarakat, a családok hazamentek, majd jóízűen reggeliztek. A töltött káposzta, húsok és a bárány, ezek voltak a hagyományos ételek ilyenkor.

Húsvét hétfőn locsolás... na de kedden is?

A hétfő a húsvéti locsolás ideje, de a szokás szerint bizony kedden is hasonlóképp tettek. Erről Pál Gabriella szintén megosztotta gondolatait:

Ez a hagyomány sokak szerint terhes manapság, ami érthető, hiszen nőként kicsinosítva kell várni a férfiakat és vendégül látni őket. Viszont ha azt nézzük, hogy a hagyomány szerint azért jöttek régen locsolni, hogy a nők egészségesek és szépek legyenek, ez máris egy sokkal szebb gesztus. Nagy kár, hogy ez most már kiüresedett. Kevesen tudják, hogy húsvét kedden is szokás volt locsolni. Ilyenkor kúti vízzel locsolták a férfiakat, akik az utcán haladtak el és nem tudhatták melyik házból zúdul majd rájuk egy vödör tartalma.

A piros tojások a teremtéstörténet egyik legősibb szimbólumai

A piros tojás és a teremtés

A piros tojás önmagában szintén egy mágikus dolgot jelent a Tatabányai Múzeum igazgatójának elmondása szerint:

A tojás rengeteg ősi teremtésmítoszban szerepel. A teremtéssel, az egésszel, a tökéletességgel való szimbóluma jelenik meg mindenhol. A piros pedig az élet jele. Az első piros tojást egy kétezer éves sírban találták. A ráhímzett motívumoknak eredetileg nagyon komoly jelentése volt a közösség számára.

Német közösségekben olyan is van, hogy fogadásból összekoccintják a tojásokat, és akinek eltörik az fizet. Szlovák közösségekben jelen van a sibálás hagyománya. Ostort fonnak vesszőből és megveregetik vele a lányokat, hogy szépek és egészségesek legyenek. Ez magyar hagyományban is megjelenik tájegységenként változó módon, például Oroszlányban is.

Habár mára már sok mindent máshogy tart minden család vagy tájegység közössége, a húsvét egy hagyományokban gazdag és misztikus jelentőséggel bíró ünnep, ami máig nagyon fontos szereppel bír, mind az egyház, mind a kis és nagy közösségek életében is.